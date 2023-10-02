Турбинный счетчик газа АПЗ вошел в "100 лучших товаров России" за 2022 год Бизнес

Фото: АПЗ

Турбинный счетчик газа производства Арзамасского приборостроительного завода стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России" по итогам 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, прибор выдержал отборочный этап регионального тура "Нижегородская марка качества" и был рекомендован к участию во всероссийском этапе престижного конкурса.

Как отметил начальник отдела маркетинга АПЗ Олег Акилов, "100 лучших товаров России" является одним из немногих профессиональных конкурсов, оценивающих качество продукции и услуг. По его словам, во время прохождения всероссийского этапа группа экспертов фактически осуществляет аудит деятельности всего предприятия.

"Оценивается, насколько серьезно относятся к качеству, безопасности продукции, есть ли специальная служба стандартизации, отслеживаются ли отзывы потребителей, аккредитована ли испытательная (метрологическая) лаборатория в национальной системе, что делается в области ресурсосбережения, энергоэффективности производства. Мы на заводе уверены в качестве своей продукции, а участие в этом конкурсе дает возможность рассказать о высоком качестве счетчиков газа широкой аудитории: и нашим клиентам, и партнерам, и просто тем гражданам, кто неравнодушен к качеству российских товаров", - отметил начальник отдела маркетинга АПЗ.

Ранее сообщалось, что ветераны АПЗ побывали на очередной смене в парк-отеле "Морозовский".