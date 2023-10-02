Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
06 октября 2023 15:58  [2] Восемнадцать министров назначено в нижегородское правительство на 6 октября
05 октября 2023 19:22  [353] ЭИСИ провёл анализ текста речи Глеба Никитина на церемонии инаугурации
04 октября 2023 19:12  [495] Евгений Люлин единогласно переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО
04 октября 2023 15:02  [595] Двенадцать министров назначено в правительстве Нижегородской области
04 октября 2023 09:10  [395] Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО
03 октября 2023 14:32  [464] Евгений Люлин посетил машиностроительное предприятие в Кирове
03 октября 2023 09:04  [1047] Министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава
29 сентября 2023 19:09  [1406] Эксперт-мониторинг событий с 22 по 29 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
29 сентября 2023 11:08  [706] Евгений Люлин: "От того, как будет выстроена работа с молодежью зависит будущее Нижегородской области и всей страны"
28 сентября 2023 12:54  [617] Евгении Орловой вручили удостоверение и значок депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва
Политика

Восемнадцать министров назначено в нижегородское правительство на 6 октября

06 октября 2023 15:58  [2] Политика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

По данным на 6 октября в правительство Нижегородской области назначено 18 министров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что решения о назначениях принимаются после оформления необходимых документов, а в отношении министра здравоохранения, министра образования и науки Нижегородской области, министра финансов, министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – еще и по итогам согласования с федеральными органами исполнительной власти.

Так, назначения в новый состав нижегородского правительства уже получили: 

1. Ануфриева Светлана Олеговна, министр молодежной политики Нижегородской области.

2. Буянова Полина Андреевна, министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области.

3. Груничев Дмитрий Евгеньевич, министр строительства Нижегородской области.

4. Гусева Ольга Юрьевна, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

5. Денисов Николай Константинович, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

6. Егоров Денис Борисович, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

7. Исмагилов Денис Гамирович, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

8. Карасев Павел Константинович, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

9. Кононов Александр Анатольевич, министр спорта Нижегородской области.

10. Лебедева Екатерина Александровна, министр кадровой политики Нижегородской области.

11. Михайлова Галина Васильевна, министр здравоохранения Нижегородской области.

12. Морозов Михаил Юрьевич, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

13. Ракова Марина Владимировна, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

14. Саватеев Павел Николаевич, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

15. Суханова Наталья Евгеньевна, министр культуры Нижегородской области.

16. Тарасов Сергей Михайлович, министр правительства Нижегородской области – полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области.

17. Фомин Михаил Юрьевич, руководитель аппарата правительства Нижегородской области – министр правительства Нижегородской области.

18. Яковлев Сергей Владимирович, министр туризма и промыслов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph