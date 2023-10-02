Восемнадцать министров назначено в нижегородское правительство на 6 октября Политика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

По данным на 6 октября в правительство Нижегородской области назначено 18 министров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что решения о назначениях принимаются после оформления необходимых документов, а в отношении министра здравоохранения, министра образования и науки Нижегородской области, министра финансов, министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – еще и по итогам согласования с федеральными органами исполнительной власти.

Так, назначения в новый состав нижегородского правительства уже получили:

1. Ануфриева Светлана Олеговна, министр молодежной политики Нижегородской области.

2. Буянова Полина Андреевна, министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области.

3. Груничев Дмитрий Евгеньевич, министр строительства Нижегородской области.

4. Гусева Ольга Юрьевна, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

5. Денисов Николай Константинович, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

6. Егоров Денис Борисович, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

7. Исмагилов Денис Гамирович, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

8. Карасев Павел Константинович, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

9. Кононов Александр Анатольевич, министр спорта Нижегородской области.

10. Лебедева Екатерина Александровна, министр кадровой политики Нижегородской области.

11. Михайлова Галина Васильевна, министр здравоохранения Нижегородской области.

12. Морозов Михаил Юрьевич, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

13. Ракова Марина Владимировна, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

14. Саватеев Павел Николаевич, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

15. Суханова Наталья Евгеньевна, министр культуры Нижегородской области.

16. Тарасов Сергей Михайлович, министр правительства Нижегородской области – полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании Нижегородской области.

17. Фомин Михаил Юрьевич, руководитель аппарата правительства Нижегородской области – министр правительства Нижегородской области.

18. Яковлев Сергей Владимирович, министр туризма и промыслов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.