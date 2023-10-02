Образовательную программу "Команда 0 – 4" реализуют в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в число 10 пилотных регионов по реализации федеральной образовательной программы "Команда 0–4". Об этом сообщили в региональном Аппарате Уполномоченного по правам ребенка.

Согласно информации, цель проекта – сократить число малышей, воспитывающихся в специальных учреждениях, и помочь сохранить для ребенка семью.

Как рассказала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в рамках теоретических и практических занятий специалисты органов опеки и соцучреждений изучат современные практики взаимодействия с семьями в трудной жизненной ситуации.

"Важно, чтобы наши специалисты понимали, как найти подход к семье, помочь им с имеющимися проблемами, мотивировать родителей с алкогольной зависимостью на лечение и реабилитацию, содействовать в восстановлении родительских прав тем, чей ребенок уже находится в учреждении", – подчеркнула она.

И.о. министра социальной политики Нижегородской области Игорь Седых сообщил, что сейчас в регионе работает три дома ребенка, в которых живут 135 детей в возрасте до 4 лет.

В рамках проекта в Нижегородской области запланировано создание службы "Дети в семье", выстраивание системы раннего выявления семейного неблагополучия и оказания ранней помощи семьям в кризисных ситуациях, развитие школ осознанного родительства, перепрофилирование домов ребенка.

Ранее сообщалось, что опыт Выксунского дома ребенка представили на федеральном уровне.