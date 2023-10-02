"За СВОих!": в Нижнем Новгороде состоялся патриотический концерт в поддержку российских военнослужащих и президента Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Патриотический концерт в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и курса президента РФ Владимира Путина прошел 7 октября в Доме народного единства. В зале собрались семьи участников СВО, военнослужащие, проходящие лечение или реабилитацию, активисты и волонтеры молодежных объединений.

"Боевой" творческий вечер организован по инициативе регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России".

"В военное время проявляется и военное творчество. Сегодня мы собрали исполнителей, которые посвящают свое творчество героям СВО, их подвигу, России. По приглашению приехали группа "Куба", которая известна с 2014 года своими песнями о Донбассе, коллективы и солисты из Москвы, Владимира и Нижегородской области. В зале присутствует молодежь - участники гуманитарных миссий на Донбассе, студенты, кадеты, активисты патриотических организаций. Концерт вдохновляет на новые достижения. Мы поддерживаем наших бойцов на передовой, уверенны, они чувствуют нашу поддержку", - сказал руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

Участников концерта поприветствовал сенатор РФ, первый заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" Александр Вайнберг.

"Сегодня день рождения нашего президента, и, мне кажется, лучший подарок для него – это единство и надежность его соратников, то есть нас с вами! Сегодня здесь в одну команду собрались участники СВО, которые героически защищают наши ценности, русский мир, Родину, а также волонтеры, в том числе музыканты, которые поддерживают дух бойцов, дарят им настроение и веру в то, что мы едины, и в тылу спину им прикроют такие же патриоты как и они. Как говорили наши предки: "Купно за едино!", что значит "Вместе за одно" – мы непобедимы! Желаю нашему главнокомандующему здоровья и всем нам Победы, которая непременно будет за нами!" - сказал Александр Вайнберг.

По словам депутата Государственной Думы РФ Юрия Станкевича, одна из наших общих целей сейчас - объединиться для помощи и поддержки тех, кто защищает нашу страну, кто выполняет свой воинский долг.

"И сегодня в зале чувствовалось это единение, стремление быть сопричастным. Конечно, такие мероприятия не могут не откликаться в наших сердцах, невозможно остаться равнодушным, услышав эти песни, которые написаны под впечатлением от героических поступков наших бойцов. Почти каждую свою поездку в Нижегородскую область я встречаюсь с родственниками участников СВО. Узнаю их жизненные истории, с какими трудностями сталкиваются, какие вопросы необходимо решить. Зачастую людям нужна и моральная поддержка - понимание того, что они сегодня не одни. Поэтому любое такое мероприятие, любое наше проявление неравнодушия - это шаг навстречу другу к другу и к достижению нашей общей Победы!" - поделился впечатлениями Юрий Станкевич.

Как отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев, площадка для проведения концерта выбрана неслучайно: "Дом народного единства объединяет неравнодушных граждан, которые активно вовлечены в волонтерскую деятельность разной направленности. Здесь аккумулируются и реализуются инициативы, в том числе направленные на поддержку военнослужащих спецоперации, помощь новым территориям".

Со сцены звучали песни, посвященные России, Донбассу, героям спецоперации, вере и стойкости жителей новых регионов.

Руководитель группы "Куба" Дмитрий Ноздрин, автор известной песни "Вставай, Донбасс!", написанной в 2014 году, сам родом из Харцызска Донецкой народной республики. Начал выступать еще перед ополченцами.

"Это моя боль, мой крик души. Я ждал возвращения в Россию с 1991 года, мы один народ. То что, происходило на Донбассе все эти годы – это был настоящий геноцид, уничтожение народа, культуры. И мы своими песнями пытаемся достучаться до сердец, до молодежи, рассказать им правду. Также такие концерты дают понять нашим бойцам на фронте, что в тылу их поддерживают, ждут и верят – мы одна команда", - рассказал исполнитель.

Говоря о том, что происходит сегодня в Харзызске – подшефной территории Нижегородской области, музыкант отметил, что такой масштабной работы в благоустройстве, развитии инфраструктуры, социальной сфере город не видел несколько десятилетий.

Концерт "За СВОих!" организован региональным отделением "Молодой Гвардии" при поддержке НРО "Единой России", содействии Дома народного единства, правительства Нижегородской области, Штаба общественной поддержки, нижегородского Комитета семей воинов Отечества и РО ВОД "Отцы России".