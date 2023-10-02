Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт" Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Итоги IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт" подвели в Нижнем Новгороде 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, делегация Нижегородской области заняла призовые места в трёх номинациях.

На церемонии закрытии были вручены благодарности от правительства Нижегородской области за активное участие в Слете всем делегациям-участникам. Благодарственное письмо получил и Антон Георгиевич Русаков – руководитель Нижегородской делегации. Наша команда оказалась лучшей в номинации "Топография", а также отличилась в номинациях "Оказание первой медицинской помощи" и "Экспозиции по итогам полевого сезона", забрав второе и третье место соответственно. В заочной номинации "Воспитанник" победителями из Нижегородской области стали Алексей Кушин (возрастная группа 14-20 лет) и Андрей Корняков (возрастная группа 21 – 30 лет). Их отметили за особый вклад в деятельность отряда и личные результаты.

Окружной этап собрал 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. В течение четырех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Они продемонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах.

"Своим примером и трудоемкой работой вы ежедневно открываете новые страницы героической истории нашего Отечества. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал высокую роль поискового движения России и значимость проводимой вами работы, подчеркивал, что дело, которым вы занимаетесь, важно не только для живущих сегодня, но и для будущих поколений. Это необходимо для воспитания нашего общества и почитания тех, кто отдал свои жизни за Победу", – отметил помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

В рамках Слета в Нижегородском кремле была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе полевого сезона 2023 года. В этом году слёт продлился на один день больше, что позволило участникам познакомиться с Нижним Новгородом и посетить различные экскурсии.

"От всей души поздравляем с завершением такого важного мероприятия как для каждого из вас, так и для нашей страны в целом. Мы видим, как трепетно вы относитесь к памяти Великой Отечественной войны! В любом вашем действии, в любом поступке и даже в творческих визитках, которые вы показали в первый день – безграничное уважение к нашей истории. Нижегородская земля с гордостью приняла Слет поисковых отрядов. Мы были рады показать наш город. С вашей помощью и энтузиазмом в Нижегородском кремле была развернута экспозиция, и ее популярность говорит о большой ценности вашего труда", - прокомментировала министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева.

По итогам IX окружного Слета "Никто не забыт" 1 место в общекомандном зачете заняла команда из Пензенской области.

Организаторами слёта являются аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министерство молодежной политики Нижегородской области, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа, общественное движение "Поисковое движение России". Цель слёта - формирование у молодежи патриотических ценностей и рост интереса к истории России.