ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2023 17:26  [113] Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"
08 октября 2023 14:42  [154] Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2023 14:13  [328] Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе
08 октября 2023 13:05  [152] ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей
08 октября 2023 09:50  [212] Евгений Люлин: "Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев"
08 октября 2023 09:30  [197] Глеб Никитин: "Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики"
07 октября 2023 21:11  [341] "За СВОих!": в Нижнем Новгороде состоялся патриотический концерт в поддержку российских военнослужащих и президента
07 октября 2023 18:35  [249] Тысячи активистов и добровольцев приняли участие в "Эстафете добрых дел" в Нижегородской области
07 октября 2023 17:52  [392] Нижегородская область будет содействовать возвращению IT-специалистов
07 октября 2023 14:39  [392] Волонтеры "Молодой Гвардии" и Штаба общественной поддержки помогли людям с ограниченными возможностями здоровья
Общество

Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"

08 октября 2023 17:26  [113] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Итоги IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт" подвели в Нижнем Новгороде 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, делегация Нижегородской области заняла призовые места в трёх номинациях.

На церемонии закрытии были вручены благодарности от правительства Нижегородской области за активное участие в Слете всем делегациям-участникам. Благодарственное письмо получил и Антон Георгиевич Русаков – руководитель Нижегородской делегации. Наша команда оказалась лучшей в номинации "Топография", а также отличилась в номинациях "Оказание первой медицинской помощи" и "Экспозиции по итогам полевого сезона", забрав второе и третье место соответственно. В заочной номинации "Воспитанник" победителями из Нижегородской области стали Алексей Кушин (возрастная группа 14-20 лет) и Андрей Корняков (возрастная группа 21 – 30 лет). Их отметили за особый вклад в деятельность отряда и личные результаты.

Окружной этап собрал 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. В течение четырех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Они продемонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах.

"Своим примером и трудоемкой работой вы ежедневно открываете новые страницы героической истории нашего Отечества. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал высокую роль поискового движения России и значимость проводимой вами работы, подчеркивал, что дело, которым вы занимаетесь, важно не только для живущих сегодня, но и для будущих поколений. Это необходимо для воспитания нашего общества и почитания тех, кто отдал свои жизни за Победу", – отметил помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

В рамках Слета в Нижегородском кремле была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе полевого сезона 2023 года. В этом году слёт продлился на один день больше, что позволило участникам познакомиться с Нижним Новгородом и посетить различные экскурсии.

"От всей души поздравляем с завершением такого важного мероприятия как для каждого из вас, так и для нашей страны в целом. Мы видим, как трепетно вы относитесь к памяти Великой Отечественной войны! В любом вашем действии, в любом поступке и даже в творческих визитках, которые вы показали в первый день – безграничное уважение к нашей истории. Нижегородская земля с гордостью приняла Слет поисковых отрядов. Мы были рады показать наш город. С вашей помощью и энтузиазмом в Нижегородском кремле была развернута экспозиция, и ее популярность говорит о большой ценности вашего труда", - прокомментировала министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева.

По итогам IX окружного Слета "Никто не забыт" 1 место в общекомандном зачете заняла команда из Пензенской области.

Организаторами слёта являются аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министерство молодежной политики Нижегородской области, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа, общественное движение "Поисковое движение России". Цель слёта - формирование у молодежи патриотических ценностей и рост интереса к истории России.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Патриотизм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph