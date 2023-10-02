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Бизнес

Почти 40 нижегородских предприятий принимают участие в переговорах бизнес-миссии с белорусскими компаниями

09 октября 2023 13:26  [97] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 40 нижегородских предприятий принимают участие в переговорах с белорусскими компаниями. Бизнес-миссия Республики Беларусь проходит 9-10 октября в Нижнем Новгороде.

В составе делегации – представители ОАО "БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "СтанкоГомель", ООО "Промира".

Визит организован региональным Центром поддержки экспорта в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, Республика Беларусь и Нижегородская область обладают мощным промышленным потенциалом.

"Мы ведем большую работу по кооперации региональных предприятий с белорусскими коллегами. Регулярно проводим совместные бизнес-миссии, биржи контактов и дни поставщика, в ходе которых наши компании могут заключить контракты на поставку своих товаров в Белоруссию", - рассказал Максим Черкасов.

В переговорах участвуют компаний из сфер производства автокомпонентов, электрического и сварочного оборудования, полиуретановых систем, климатического оборудования, изготовления сложных деталей по чертежам и металлоизделий.

"Участники бизнес-миссии приехали с конкретными запросами, которые могут удовлетворить наши предприятия. Сейчас идут переговорные сессии, а на завтра запланированы визиты белорусской делегации на 10 нижегородских производств. Всего в ходе мероприятия пройдет около 100 бизнес-встреч", - отметил министр.

Участники из белорусских компаний посетят ООО "ЭйСи-Трейд", ООО "Автотехника", ООО "Тубор", ООО "Лазер-НН Металлообработка", ООО "Завод Прима" и ряд других предприятий региона. 

Оператором бизнес-миссии выступает Торгово-промышленная палата Нижегородской области.

Напомним, Центр поддержки экспорта Нижегородской области совместно с Российским экспортным центром реализует широкий перечень мер поддержки экспортной деятельности в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подробнее о возможностях, которые предоставляет господдержка, можно узнать на горячей линии центра поддержки экспорта: +7 (831) 435-18-48, или по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Как сообщалось ранее, торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области.

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Теги:
Белоруссия бизнес
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