Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2023 16:18  [62] Медик – участник СВО: "Я там, где должен быть"
10 октября 2023 16:09  [69] Более 2 000 нижегородцев пройдут обучение в корпоративном университете добровольцев
10 октября 2023 15:54  [91] Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируют возобновить в ноябре
10 октября 2023 14:48  [160] Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"
10 октября 2023 14:35  [136] Второй корпус детсада №20 открыли в Кстове после капремонта
10 октября 2023 14:04  [130] Маркетплейс Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов
10 октября 2023 12:54  [157] Цифровые волонтеры обучают нижегородских пенсионеров пользоваться онлайн-сервисами для получения государственных и муниципальных услуг
10 октября 2023 12:04  [187] Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря
10 октября 2023 11:38  [148] Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами по виртуальной соцкарте
10 октября 2023 11:33  [176] Профилактические работы на Мызинском мосту завершили досрочно
Общество

Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируют возобновить в ноябре

10 октября 2023 15:54  [91] Общество

Фото: НЭТ

Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить в ноябре. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Напомним, маршрут был закрыт в августе 2022 года в связи с полным дублированием автобусом А-95 на участке от улицы Дубравной до тоннеля Московского вокзала.

Как отметили в ЦРТС, решение об отмене троллейбусного маршрута №8 "Улица Дубравная – Тоннель Московского вокзала" было принято, исходя из ситуации на тот момент, но сейчас она изменилась из-за создания электробусной сети.В частности, поставка электробусов позволит направить высвободившиеся троллейбусы в депо №2, которое обслуживает маршруты Канавинского, Московского и Сормовского районов.

Троллейбус будет ходить по улицам Ужгородской, Землячки, Ясной, КИМа, Хальзовской, Свободы и Коминтерна, а также по Сормовскому и Московскому шоссе.

Ранее сообщалось, что электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года. В перспективе большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph