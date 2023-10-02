Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируют возобновить в ноябре Общество

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Работу троллейбуса №8 в Нижнем Новгороде планируется возобновить в ноябре. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Напомним, маршрут был закрыт в августе 2022 года в связи с полным дублированием автобусом А-95 на участке от улицы Дубравной до тоннеля Московского вокзала.

Как отметили в ЦРТС, решение об отмене троллейбусного маршрута №8 "Улица Дубравная – Тоннель Московского вокзала" было принято, исходя из ситуации на тот момент, но сейчас она изменилась из-за создания электробусной сети.В частности, поставка электробусов позволит направить высвободившиеся троллейбусы в депо №2, которое обслуживает маршруты Канавинского, Московского и Сормовского районов.

Троллейбус будет ходить по улицам Ужгородской, Землячки, Ясной, КИМа, Хальзовской, Свободы и Коминтерна, а также по Сормовскому и Московскому шоссе.

Ранее сообщалось, что электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года. В перспективе большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами.