Список получателей субсидий на газификацию могут расширить Общество

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением расширить список россиян, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку. Данную идею глава государства озвучил на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщил телеканал "360".

"А именно внести в этот перечень и участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", — цитирует издание слова президента.

Напомним, в 2021 году Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа в газифицированных населённых пунктах до границ каждого домовладения. Оплата прокладки трубы по территории земельного участка и покупку газового оборудования ложится уже на домовладельца.

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина введена новая региональная мера поддержки при бесплатном подведении газа: теперь газопровод будут доводить не до границы участка, а до цоколя дома. Это касается не только льготников, но и всех желающих.