Список получателей субсидий на газификацию могут расширить

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением расширить список россиян, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку. Данную идею глава государства озвучил на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщил телеканал "360".
"А именно внести в этот перечень и участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", — цитирует издание слова президента.
Напомним, в 2021 году Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа в газифицированных населённых пунктах до границ каждого домовладения. Оплата прокладки трубы по территории земельного участка и покупку газового оборудования ложится уже на домовладельца.
По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина введена новая региональная мера поддержки при бесплатном подведении газа: теперь газопровод будут доводить не до границы участка, а до цоколя дома. Это касается не только льготников, но и всех желающих.Ранее сообщалось, что "Единая Россия", "Газпром межрегионгаз" и издание "Московский комсомолец" запустили информационный проект "Газ в каждый дом". В рамках проекта россиянам покажут, как реализуется программа догазификации в России. На портале можно будет прочитать комментарии экспертов, новости, статьи и полезную информацию по социальной догазификации.
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