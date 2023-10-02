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Общество

Дзержинск выполнил план капремонта на 2023 год

12 октября 2023 12:42  [81] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городском округе Дзержинск план по капремонту многоквартирных домов на 2023 год выполнен. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, всего в этом году в городе было отремонтировано 18 домов, включая замену кровли и ремонт фасада.

Общая стоимость выполненных работ составила 354 млн рублей.

Как рассказал замглавы администрации Дзержинска Денис Дергунов, критических замечаний по итогам приемки работ к подрядчику не возникло, отдельные недочеты уже устраняются.

Всего, начиная с 2019 года в городе было капитально отремонтировано 149 многоквартирных жилых домов, в том числе 82 фасада зданий в историческом центре города, из них 18 – фасады объектов культурного наследия на проспектах Ленина, Свердлова, в переулке Учебном и на улице Клюквина. Также капитально отремонтировано более 40 входных арок и каменных ограждений придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что фасады 139 МКД отремонтируют в Нижегородской области до конца 2023 года.

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Теги:
Дзержинск капремонт
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