Опубликовано расписание "Валдаев" Нижний Новгород - Бор с 6 по 15 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Опубликовано расписание "Валдаев" Нижний Новгород - Бор с 6 по 15 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, количество рейсов "Валдаев" до Бора было увеличено на время закрытия канатной дороги. Со 2 по 5 октября они работали по тестовому расписанию.

С сегодняшнего дня утверждено расписание до 15 октября. Так, первый "Валдай" из Нижнего Новгорода будет отправляться в 7:00, последний - 16:40. С Бора суда на подводных крыльях будут курсировать с 7:25 до 17:05.

Также утверждено расписание выходного дня.

Напомним, канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября.

Приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.

Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.

На время работ будут введены дополнительные электрички, а также автобусы №235 и №245 в оба направления.