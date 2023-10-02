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Опубликовано расписание "Валдаев" Нижний Новгород - Бор с 6 по 15 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, количество рейсов "Валдаев" до Бора было увеличено на время закрытия канатной дороги. Со 2 по 5 октября они работали по тестовому расписанию.
С сегодняшнего дня утверждено расписание до 15 октября. Так, первый "Валдай" из Нижнего Новгорода будет отправляться в 7:00, последний - 16:40. С Бора суда на подводных крыльях будут курсировать с 7:25 до 17:05.
Также утверждено расписание выходного дня.
Напомним, канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября.
Приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.
Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.
На время работ будут введены дополнительные электрички, а также автобусы №235 и №245 в оба направления.
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