Глеб Никитин предложил распространить опыт Нижегородской области по подключению к инженерным сетям Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил распространить опыт Нижегородской области по подключению к инженерным сетям.



Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 13 октября 2023 года прошло пленарное заседание форума «Региональный инвестиционный стандарт-2023».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководители деловых объединений, представители федеральных органов власти более чем из 80 регионов России.



«Деловая Россия», ТПП РФ, РСПП и Минэкономразвития в ходе мероприятия совместно представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта.



«В целом можно отметить, что оценки внедрения стандарта в регионах страны достаточно высокие – в среднем от 80 до 90%. При этом по итогам проведенной оценки видно, что по-прежнему есть над чем работать, особенно в области информирования региональных инвесторов и повышения качества взаимодействия между инвесторами, региональными командами и ресурсоснабжающими организациями. Необходимо перейти к непрерывной работе по улучшению инвестиционного климата. И эта работа должна быть направлена на конечный результат — объем инвестиций в регионе», - заявил Андрей Белоусов.



Как заявил в ходе пленарного заседания Глеб Никитин, наибольшее количество вопросов в сфере инвестиций касается несоблюдения нормативных сроков со стороны ресурсоснабжающих организаций (РСО).



«Мы разработали категорирование по срокам подключения к теплоснабжению и водоснабжению в зависимости от характеристик объекта подключения и внедрили у себя. По ряду проектов сократили сроки подключения в 1,5−2 раза. Считаем этот опыт успешным и предлагаем закрепить его на федеральном уровне, чтобы обязать к выполнению требований все соответствующие организации», - отметил Глеб Никитин.



Для повышения контроля за соблюдением сроков, их сокращения и удобства заявителя регион предложил обеспечить возможность подачи инвестором заявок на присоединение к сетям РСО и ведение всего документооборота через «единое окно» на портале ЕПГУ.



«Я считаю, что ключевой элемент нашего успеха - это настоящее «единое окно», когда инвестор реально не должен больше будет обращаться никуда, кроме как к соответствующему порталу», - отметил Глеб Никитин.



Глава региона добавил, что это позволит повысить прозрачность процедур. Каждый этап взаимодействия станет прозрачным, а ситуация в стране в различных разрезах – понятной. На данный момент у РСО есть свои, закрытые, информационные системы, которые не позволяют осуществлять независимый контроль соблюдения регламентных сроков работы.



«В 2023 году деловые объединения провели оценку внедрения регионального инвестиционного стандарта в 85 регионах страны. В оценке приняли участие более 3600 предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Внедрение стандарта предприниматели подтвердили в 70 регионах, остальным еще необходимо провести серьезную работу», - сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик.



Кроме того, в рамках форума состоялось заседание комиссии Госсовета по инвестициям, в ходе которого участники, в частности, обсудили систему поощрения социально-ответственного бизнеса. Также на площадке форума прошла серия тематических мастер-классов, где обсуждались вопросы взаимодействия ресурсных компаний и госорганов, преференциальные режимы, система сбора «обратной связи» и информирования инвесторов.



«Приток инвестиций сегодня является гарантией экономического роста, поэтому конкуренция за инвесторов между субъектами РФ растет. Нижегородская область справедливо считается одним из лидеров. Мы начинали работу с инвесторами еще в 2018 году вместе с Росатомом. В результате нам удалось сократить сроки прохождения документов в 2,5 раза. Были запущены сервисы, позволяющие инвесторам самостоятельно проверять правильность оформления документов. Мы продолжаем совершенствовать все процессы, и, прежде всего, это касается сокращения сроков подключения к инженерным сетям. Уверен, что совместными усилиями законодательной и исполнительной власти всех уровней удастся создать максимально привлекательные условия для деятельности инвесторов как в Нижегородской области, так и во всей стране», - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.



Напомним, форум «Региональный инвестиционный стандарт-2023» прошел на Нижегородской ярмарке 13 октября. В нем приняли участие представители более 80 регионов страны. Основная задача мероприятия – обсудить опыт внедрения инвестиционного стандарта в субъектах РФ и поделиться лучшими практиками по улучшению делового климата.



СПРАВКА



В 2021 году Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению регионального инвестиционного стандарта. На сегодняшний день в Нижегородской области внедрены все элементы инвестстандарта.



- Обновлена инвестиционная декларация. Этот документ декларирует обязательства Нижегородской области перед инвестором, включает в себя общее описание целей инвестиционного развития региона, состав инвестиционной команды. В декларации также расписаны меры поддержки, которые могут получить инвесторы. Обозначены направления и сектора экономики Нижегородской области, которые являются инвестиционными приоритетами, – это некоторые отрасли промышленности (автомобильная, химическая, судостроительная), ИТ, туризм, деятельность в сфере транспорта и перевозок, агропромышленный комплекс;



- Сформирован свод инвестиционных правил – алгоритмы действий инвестора по подключению к объектам инфраструктуры и получению различной разрешительной документации. Свод содержит пошаговую инструкцию действий инвестора для реализации проекта в регионе;



- С 2018 года работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям. Агентство развития содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе и возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок до ввода объекта в эксплуатацию.



Функции инвестиционного комитета выполняет совет по стратегии развития и инвестициям, который регулирует спорные вопросы между инвестором и органами исполнительной власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Подать заявку на обсуждение совета можно, обратившись в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области или используя форму на инвестиционном портале региона.



- Для бизнеса доступна удобная инвесткарта, которая представляет собой единую онлайн-базу инвестиционных площадок региона. На инвесткарте представлена информация о категории земель, форме собственности, наличии доступа к дороге, возможности по газо-, тепло- и электроснабжению, водоснабжению и водоотведению.