Печатные СМИ Нижегородской области могут подать заявку на субсидии на 2024 год Общество

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило об отборе заявок на получение из федерального бюджета субсидий организациями, которые занимаются выпуском, распространением и тиражированием социально значимых проектов в области печатных СМИ, выпуском изданий для инвалидов по зрению, в 2024 году.

Перечень документов и их формы в 2024 году изменены. Для подачи заявки необходимо скачать новые формы, размещенные в разделе «Материалы» по ссылке: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1130/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

Заявки на получение субсидии принимаются только в электронном виде посредством Единой площадки предоставления мер финансовой государственной поддержки (http://promote.budget.gov.ru).

Для участия в конкурсном отборе на получение субсидий на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта организации направляют следующие документы:

заявку на выпуск, распространение и тиражирование социально значимого проекта;

справку из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ;

последний вышедший в свет номер печатного средства массовой информации;

справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, указанным в правилах получения субсидий;

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.

Для участия в отборе на право получения субсидии на выпуск изданий для инвалидов, инвалидов по зрению требуются следующие документы:

- заявка на выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению;

- смета доходов и расходов на выпуск издания для инвалидов (инвалидов по зрению);

- справка из организации и (или) типографии, осуществляющей печать СМИ;

- последний вышедший в свет номер печатного средства массовой информации;

- справка, подтверждающая соответствие организации требованиям правил получения субсидий;

- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.

Кроме того, в октябре состоится вебинар о получении господдержки для печатных СМИ с разъяснением новых требований и условий подачи заявок. Информация о дате проведения вебинара будет размещена на сайте Минцифры России.

Соглашения с организациями – получателями субсидий – заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Справочная информация предоставляется ответственными сотрудниками Минцифры России по телефонам: +7(495)771-80-00, доб. 48790, 48791, 48793

Подробная информация размещена на сайте Минцифры по ссылке: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1130/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f.