Экспертная сессия по трудоустройству иностранных граждан прошла в Нижегородской области Экономика

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области по инициативе «Областного кадрового агентства» прошла экспертная сессия «Импорт рабочей силы: ключевые аспекты трудоустройства иностранных граждан».



Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, на площадке КУПНО собралось около 50 представителей профильных органов исполнительной власти и ключевых работодателей региона: компаний «Русполимет», ТД «Русь», «Меридиан», «Волга», «Русское поле», Выксунского металлургического завода, Сормовской кондитерской фабрики и других.



Как отметили организаторы, активное развитие в Нижегородской области промышленного производства, реализация инвестиционных проектов требуют оперативной подготовки и привлечения значительного числа работников – как высокопрофессиональных специалистов, так и неквалифицированного персонала. Однако в условиях кадрового дефицита в России не все вакантные позиции предприятий удается закрывать быстро и эффективно. Региональные власти и работодатели вынуждены искать дополнительные источники трудовых ресурсов. Эффективным способом привлечения на предприятия, испытывающие нехватку персонала, востребованных специалистов становится импорт рабочей силы из дружественных зарубежных стран.



Как рассказала на открытии экспертной сессии министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, у импорта рабочей силы, безусловно, есть положительные экономические последствия для страны-импортера.



«Однако процесс трудовой иммиграции должен сопровождаться четким государственным регулированием. Взвешенная политика в области импорта рабочей силы должна опираться на тесно взаимодействующие между собой специализированные институты и систематизированные четкие алгоритмы привлечения, официального трудоустройства и адаптации иностранных работников в нашей стране», – отметила Екатерина Лебедева.



Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин подчеркнул, что необходимо сформировать единую и понятную базу знаний в сфере регулирования процесса трудовой миграции и проводить обучающие мероприятия для работодателей о правилах и условиях трудоустройства иностранцев.



«Нам нужно собрать успешные практики, реализованные не только в Нижегородской области, но и во всей стране. Уверен, что мы должны двигаться в сторону упрощения, сокращения процедуры рассмотрения разрешений на работу для мигрантов, легально пребывающих в России. Не менее важно внедрить программы подготовки иностранных работников и их адаптации, в том числе культурной и социальной. Все это требует совместных усилий со стороны государства, работодателей и самих работников», - сказал Игорь Пантюхин.



Сделать процессы оформления на работу различных категорий иностранных граждан прозрачными и понятными для работодателей помогает «Областное кадровое агентство». На мероприятии были представлены разработанные агентством бизнес-схемы с пошаговыми инструкциями по оформлению на работу трудовых мигрантов в зависимости от страны, из которой они прибыли, статуса пребывания в России, уровня квалификации.



«Мы понимаем, что кадровым специалистам предприятий порой трудно самостоятельно разобраться в таких непростых процессах. Поэтому «Областное кадровое агентство» взяло на себя эту работу: мы сформировали пошаговые алгоритмы, представленные на отдельном интернет-ресурсе, они будут детализированы и предложены в качестве руководств для региональных работодателей», – рассказала Мария Устинова, генеральный советник «Областного кадрового агентства».



Среди иностранных участников экспертной сессии была чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Джанита Лиянаге. Она в онлайн-формате поприветствовала гостей мероприятия и выразила готовность к плодотворному сотрудничеству в сфере обеспечения кадровых потребностей Нижегородской области.



В экспертной сессии также приняли участие руководители иностранных государственных кадровых агентств Шри-Ланки, Узбекистана, азербайджанской общины Нижегородской области. Они рассказали о том, какие факторы стоит учесть российским работодателям при трудоустройстве и адаптации иностранных сотрудников, а также об ответственности подобных организаций в вопросах подготовки кандидатов и сопровождения их пребывания на новой территории.



У работодателей, принявших участие в мероприятии, была возможность задать вопросы представителям профильных органов МВД. По итогам экспертной сессии «Областное кадровое агентство» зафиксировало запросы и сложности, с которыми сталкиваются работодатели. Было решено провести дополнительную встречу для обсуждения конкретных отработанных решений, а также для консультационной сессии с представителями профильных органов МВД.



СПРАВКА



«Областное кадровое агентство» было создано правительством Нижегородской области в 2022 году для помощи стратегическим предприятиям региона в закрытии кадровых потребностей.



В его задачи входит поиск и привлечение персонала для ключевых работодателей региона, включая испытывающие острую потребность в кадрах предприятия оборонного комплекса, аграрной индустрии, муниципальные и бюджетные организации.



Профессиональные рекрутеры агентства подбирают востребованных специалистов с открытого рынка труда, из специализированных баз участников госпрограмм, а также с помощью иностранных агентств по трудоустройству.