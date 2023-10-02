Нижегородский бизнес получил возможность онлайн-оформления микрозаймов по сокращенному пакету документов Экономика

Малый и средний бизнес Нижегородской области получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.

По информации Корпорации МСП, на цифровой платформе МСП.РФ заработал сервис «Подбор и получение микрофинансирования» для оформления льготной финансовой господдержки. В стране уже выданы первые 42 займа на 128 млн рублей компаниям гостиничного, производственного бизнеса, общепита, торговли.

Сервис предусматривает единый сокращенный (в ряде регионов – вдвое) пакет документов, единый срок рассмотрения - до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Заемщик также автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса.

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов, а также в более короткие сроки с обоснованием причины отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока – одинаковые условия получения микрозаймов», - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что ведущие государственные микрофинансовые организации (МФО) в регионах уже формируют планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис.

Изменения подходов к работе государственных МФО (ГМФО) и упрощение получения микрозаймов - результат их включения в состав участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП. Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга Корпорации входит 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 муниципального уровней) в 84 регионах.

ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).

Развитие системы кредитования бизнеса - одна из задач, решаемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.