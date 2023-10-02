Заплати налоги до 1 декабря
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
14 октября 2023 12:05  [90] Нижегородский бизнес получил возможность онлайн-оформления микрозаймов по сокращенному пакету документов
14 октября 2023 10:19  [122] Экспертная сессия по трудоустройству иностранных граждан прошла в Нижегородской области
14 октября 2023 09:25  [128] Глеб Никитин предложил распространить опыт Нижегородской области по подключению к инженерным сетям
13 октября 2023 18:27  [277] Глеб Никитин представил Андрею Белоусову разработки в области судостроения
13 октября 2023 13:42  [295] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
12 октября 2023 18:42  [438] Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе регионов-лидеров жилищного строительства в России
12 октября 2023 18:27  [350] План по заготовке кормов перевыполнен на 27% в Нижегородской области
12 октября 2023 11:38  [336] Депутаты Думы провели выездное совещание на площадке экопромпарка в Дзержинске
11 октября 2023 18:53  [499] Вячеслав Володин отметил роль Глеба Никитина в организации пассажирских речных перевозок
11 октября 2023 17:06  [413] Нижегородская область за девять месяцев 2023 года увеличила ввод жилья на 16 процентов
Экономика

Нижегородский бизнес получил возможность онлайн-оформления микрозаймов по сокращенному пакету документов

14 октября 2023 12:05  [90] Экономика

Малый и средний бизнес Нижегородской области получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.

По информации Корпорации МСП, на цифровой платформе МСП.РФ заработал сервис «Подбор и получение микрофинансирования» для оформления льготной финансовой господдержки. В стране уже выданы первые 42 займа на 128 млн рублей компаниям гостиничного, производственного бизнеса, общепита, торговли.

Сервис предусматривает единый сокращенный (в ряде регионов – вдвое) пакет документов, единый срок рассмотрения - до пяти календарных дней, исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Заемщик также автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса.

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов, а также в более короткие сроки с обоснованием причины отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда  до Владивостока – одинаковые условия получения микрозаймов», - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что ведущие государственные микрофинансовые организации (МФО) в регионах уже формируют планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис.

Изменения подходов к работе государственных МФО (ГМФО) и упрощение получения микрозаймов - результат их включения в состав участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП. Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга Корпорации  входит 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 муниципального уровней) в 84 регионах.

ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).

Развитие системы кредитования бизнеса - одна из задач, решаемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph