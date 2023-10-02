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Общество

Нижегородское минэкологии организовало проверку материалов по свалке в Артемовских лугах

16 октября 2023 16:43  [110] Общество
Фото: Telegram-канал onf_nn

Фото: Telegram-канал onf_nn

Нижегородское министерство экологии и природных ресурсов отреагировало на публикации материалов о свалке, расположенной на территории Артемовских лугов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минэкологии региона.

Так, ведомством было организовано выездное обследование территории, расположенной в районе деревни Кузьминки.

На участке с кадастровым номером 52:26:0010005:452 были зафиксированы навалы строительных и бытовых отходов. Согласно сведениям публичной кадастровой карты данный участок относится к категории - земли сельскохозяйственного назначения.

В региональном минэкологии также отметили, что материалы выездного обследования будут направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ОНФ будет разбираться со свалкой в Артемовских лугах.

Также сообщалось, что уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором.

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Теги:
Экология
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