Нижегородское минэкологии организовало проверку материалов по свалке в Артемовских лугах

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Нижегородское министерство экологии и природных ресурсов отреагировало на публикации материалов о свалке, расположенной на территории Артемовских лугов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минэкологии региона.
Так, ведомством было организовано выездное обследование территории, расположенной в районе деревни Кузьминки.
На участке с кадастровым номером 52:26:0010005:452 были зафиксированы навалы строительных и бытовых отходов. Согласно сведениям публичной кадастровой карты данный участок относится к категории - земли сельскохозяйственного назначения.
В региональном минэкологии также отметили, что материалы выездного обследования будут направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Нижегородский ОНФ будет разбираться со свалкой в Артемовских лугах.
Также сообщалось, что уникальную природную территорию в Артёмовских лугах завалили строительным мусором.
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