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Общество

Нижегородский аэропорт закрыли на приём самолётов в связи с непогодой

17 октября 2023 13:31  [89] Общество

Сегодня, 17 октября, аэропорт Нижнего Новгорода им. Чкалова закрыт на приём самолетов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, в настоящее время два рейса, следующие из Санкт-Петербурга и Антальи, направлены на запасные аэродромы в Казань и Самару.

Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры реагирования.

Напомним, что дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы. В течение суток 17 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается штормовой ветер порывами 25-30 м/с.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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