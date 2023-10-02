Почти 200 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за непогоды Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 200 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за непогоды 17 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Он также отметил, что данная цифра, скорее всего не является окончательной.

По словам градоначальника, несмотря на продолжающиеся снег и дождь аварийные бригады уже приступили к распиливанию и вывозу поваленных деревьев.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что в Новинках и ряде домов Автозаводского района в настоящее время идут работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил усилить работу по противогололедной обработке дорог.

МЧС предупредило о гололёдно-изморозевых отложениях в Нижегородской области.

Напомним, что нижегородские коммунальщики 17 октября работают на дорогах по летней и зимней программам.