Пятнадцать бригад энергетиков из соседних регионов привлечено в Нижегородскую область Общество

Фото: “Нижновэнерго”

Для устранения последствий аварийных ситуаций на сетях электроснабжения в Нижегородскую область прибудут 15 бригад энергетиков из соседних регионов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Прибытие первых бригад - из Владимирской области - ожидается около 21.00.

По информации "Нижновэнерго", количество таких бригад взаимопомощи для оперативного восстановления электроснабжения планируется увеличить, а также задействовать бригады территориальных сервисных организаций, базирующихся в Нижегородской области.

Кроме того, заместитель губернатора региона Вячеслав Горев поручил элекстроснабжающим организациям оперативно передавать резервные источники электроснабжения для оперативного обеспечения операторов связи, для восстановления работы сотовых операторов в районах, пострадавших от повреждения сетей, а также по заявкам социальных учреждений. К сбору заявок от операторов привлечено минцифры Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что особый режим работы введен в "Нижновэнерго" из-за ухудшения погоды.