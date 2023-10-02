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Общество

Депутаты Гордумы обсудили программы благоустройства в Нижнем Новгороде

18 октября 2023 13:25  [45] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике обсудили проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2024 год.

Напомним, 16 октября стартовал сбор заявок на участие в проекте. Инициативы будут реализовываться по восьми направлениям: "Наши дороги", "Молодёжная политика", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее детям!", "Общественные пространства" и "Наша инфраструктура", "Наша инициатива". Заявки будут приниматься до 17 ноября.

В рамках проекта могут быть построены, отремонтированы и благоустроены дороги местного значения, тротуары; объекты водоснабжения; скверы, пляжи; спортивные объекты; детские площадки; памятники, в том числе посвященные Великой Отечественной войне; объекты жилищно-коммунального хозяйства; объекты уличного освещения; учреждения культуры и библиотеки.

Основные критерии конкурсного отбора сохранены по аналогии с 2023 годом: вклад авторов инициативы в реализацию проекта, социальная и экономическая эффективность, степень участия жителей муниципального образования в определении проблемы и её реализации, эффективность решения проблемы, информационное сопровождение проекта в социальных сетях, реализация проектов в населённых пунктах с низкой численностью населения.

Депутаты также ознакомились с итогами благоустройства общественных пространств в 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В Нижнем Новгороде в программу вошли 30 пространств, на которые было выделено 1,26 млрд рублей. К настоящему времени работы завершены на 28 объектах.

В ноябре будут сданы последние запланированные к реализации объекты - на проспекте Бусыгина и в парке имени Кулибина.

Напомним, победителями программы инициативного бюджетирования "Вам решать!" в Нижнем Новгороде стали 77 проектов. В голосовании приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. С 2023 года общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Гордума
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