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Общество

Получение ВНЖ иностранцам с русскими корнями предложили упростить в России

18 октября 2023 18:59  [44] Общество

Депутаты Госдумы предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России. Речь идёт о родителях, бабушках, дедушках - и старше.

Как сообщает телеканал "360", автором законопроекта стал депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин.

В пояснительной записке к документу указано, что 26 октября 2023 года вступит в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". В пункте о приёме в гражданство отдельных категорий иностранцев прописано, что получить его в упрощённом порядке могут люди, постоянно проживающие в РФ, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно жили в границах современной России. Однако действующий закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" не предусматривает упрощенного оформления ВНЖ для этих лиц.

"Настоящий проект федерального закона предлагает дать право на получение данной категории лиц вида на жительство без получения разрешения на временное проживание, тем самым обеспечивая упрощённый путь к гражданству России", — прокомментировал депутат.

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Теги:
Госдума Законопроекты
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