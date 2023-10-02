Вадский свинокомплекс уличили в нарушениях экологических требований Общество

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую проверку Вадского свинокомплекса (ООО "ННПП"). На предприятии зафиксированы нарушения в области охраны атмосферного воздуха и в сфере обращения с отходами. Об этом рассказали в пресс-службе природоохранного ведомства.

Согласно информации, суммарный валовый выброс загрязняющих веществ предприятия за 2022 год составил более 255 тонн. Но проверка показала, что в документах по инвентаризации отходов указана недостоверная информация.

В результате хозяйственной деятельности свинокомплекса образуются отходы производства и потребления I-V классов опасности. А вот утверждённых нормативов и лимитов на их размещение у юридического лица нет. К тому же строительные и коммунальные отходы складировались вместе в нарушение норм.

Кроме того, свинокомплекс не проводил обязательные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в дни неблагоприятных погодных условий.

Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

В Росприроднадзоре добавили, что в ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Напомним, несколько лет назад Вадский свинокомплекс оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение прав пользования недрами.

Свинокомплекс находится в селе Елховка. В его строительство в 2015 году было инвестировано 2,5 млрд рублей.