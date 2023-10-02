Ольга Щетинина: "Грамотно сформированный бюджет – наш основной инструмент реализации Стратегии развития Нижегородской области" Экономика

Ольга Щетинина, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия":

"Грамотно сформированный региональный бюджет – наш основной инструмент реализации Стратегии развития Нижегородской области. Сегодня вместе с губернатором Глебом Никитиным и правительством региона мы обсуждали основные задачи на следующий год. Год 2023 показал, что регион успешно справляется с новыми вызовами, санкционным давлением, наши промышленники и предприниматели при государственной поддержке находят новые ниши для развития. По прогнозам бюджет-2024 позволит нам не только продолжить реализацию действующих программ, но и рассмотреть запуск новых. Например, обсуждаем программу капитального ремонта учреждений дополнительного образования, спорта и среднего профессионального образования. Почти в два раза (до 8,2 млрд рублей) увеличиваем финансирование строительства новых школ. В целом увеличиваем расходы бюджета на реализацию госпрограмм развития образования на 10 млрд рублей и здравоохранения на 3 млрд рублей по сравнению с 2023 годом. Больше внимания планируем уделять решению задач по достижению технологического лидерства, повышению качества услуг ЖКХ и формированию комфортной городской среды. Проект бюджета обеспечивает выполнение всех обязательств, и более 60 процентов планируемых расходов направлено на социальную сферу. Все это стало возможно благодаря системному, стратегическому подходу к формированию бюджета. Это хорошо видно на развитии туристической отрасли. Несколько лет назад губернатор Глеб Никитин поставил задачу приоритетного развития туристического потенциала региона, а, значит, нужно было развивать инфраструктуру гостеприимства. Приняли меры господдержки, стали более привлекательными для инвесторов и в два раза увеличили инвестиции в гостиничный бизнес. Значит, к нам приедет больше туристов, потратят больше денег в Нижегородской области, и эти деньги будут работать на экономику региона".