Первые нижегородские призывники отправились к месту армейской службы Общество

1 октября в Нижегородской области стартовал осенний призыв в Вооруженные силы РФ. Как сообщили в Военном комиссариате, из региона планируется призвать около 2 300 человек.

Первые призывники - более 130 человек – на этой неделе отправились для прохождения военной службы в части военно-космических сил, сухопутных войск, войск Нацгвардии и в Семёновский стрелковый полк.

По прибытию всех молодых людей ждёт обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медработников, а также сборы по подготовке к службе.

На следующей неделе планируется отправка ещё около 250 призывников, которые поедут в части военно-космических и инженерных войск, а также Национальной гвардии.

В комиссариате подчеркнули, что срочники не будут направляться в зону СВО и другие "горячие точки".

Напомним, весной 2023 года на службу в армию в Нижегородской области было отправлено 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

В 2022 году осенний призыв в связи с проведением частичной мобилизации стартовал 1 ноября и длился два месяца. Тогда на службу было призвано около 1 700 нижегородцев.