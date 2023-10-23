Первые дома в поселке Пыра подключили к газу Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители улиц Огородной, Полевой, Горького и ЖК "Квартал Южный" поселка Пыра в Нижегородской области начали получать газ.

В пресс-службе администрации Дзержинска отметили, что до конца 2023 года к внутрипоселковому газопроводу должны подключить еще 110 частных домовладений.

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, компания "Дзержинскгоргаз" приступила к непосредственному подключению газового оборудования в домах жителей поселка.

"В первую очередь, голубое топливо приходит в те дома, где завершена установка оборудования и оформлены разрешительные документы. Жители сами понимают, насколько экологично и экономично пользоваться газовым оборудованием. Собственники домовладений оформляют все в кратчайшие сроки", - отметил глава городского округа.

Газовая сеть поселка Пыра рассчитана на подключение более полутора тысяч домовладений.

Напомним, пуск газа в распределительный газопровод на территории поселка Пыра состоялся в сентябре 2023 года. Реализация проекта газификации поселка стартовала в 2021 году со строительства 7 км газопровода высокого давления в рамках инвестиционного проекта компании "Дзержинскгоргаз".

Ранее сообщалось, что мазутная котельная в поселке Пыра станет работать на природном газе.

Также напомним, что в мае в поселке Пыра запустили в эксплуатацию магистральный водопровод.