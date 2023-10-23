Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2023 18:14  [32] Программу развития добровольчества разрабатывают в Нижегородской области
23 октября 2023 17:50  [68] Первые дома в поселке Пыра подключили к газу
23 октября 2023 17:35  [86] Дизайн-код улицы Костина утвержден в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 17:22  [80] Срок рассмотрения документов на присвоение учёных званий сократили в России
23 октября 2023 17:10  [101] Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к снегопаду
23 октября 2023 16:10  [133] Акция "Тепло из дома" стартовала в Нижегородской области
23 октября 2023 15:48  [128] Треть российских дорог разметят с помощью отходов стекла
23 октября 2023 13:10  [167] Участок улицы Пушкина перекроют до 31 октября
23 октября 2023 12:45  [184] Сильные осадки и гололедица ожидаются в Нижегородской области 23-24 октября
23 октября 2023 12:08  [182] День оказания бесплатной юрпомощи состоится в Нижегородской области 27 октября
Общество

Первые дома в поселке Пыра подключили к газу

23 октября 2023 17:50  [68] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители улиц Огородной, Полевой, Горького и ЖК "Квартал Южный" поселка Пыра в Нижегородской области начали получать газ.

В пресс-службе администрации Дзержинска отметили, что до конца 2023 года к внутрипоселковому газопроводу должны подключить еще 110 частных домовладений.

Как рассказал глава Дзержинска Иван Носков, компания "Дзержинскгоргаз" приступила к непосредственному подключению газового оборудования в домах жителей поселка.

"В первую очередь, голубое топливо приходит в те дома, где завершена установка оборудования и оформлены разрешительные документы. Жители сами понимают, насколько экологично и экономично пользоваться газовым оборудованием. Собственники домовладений оформляют все в кратчайшие сроки", - отметил глава городского округа.

Газовая сеть поселка Пыра рассчитана на подключение более полутора тысяч домовладений.

Напомним, пуск газа в распределительный газопровод на территории поселка Пыра состоялся в сентябре 2023 года. Реализация проекта газификации поселка стартовала в 2021 году со строительства 7 км газопровода высокого давления в рамках инвестиционного проекта компании "Дзержинскгоргаз".  

Ранее сообщалось, что мазутная котельная в поселке Пыра станет работать на природном газе.

Также напомним, что в мае в поселке Пыра запустили в эксплуатацию магистральный водопровод.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение Дзержинск ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2023 в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 14:58Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph