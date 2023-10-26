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Канатная дорога Нижний Новгород - Бор возобновит работу 27 октября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, канатка начнет работу утром согласно расписанию.
С понедельника по четверг канатная дорога работает с 6:45 до 21:00, в пятницу и субботу - с 6:45 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 9:00 до 22:00.
В соответствии с зимним расписанием по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00 проводится технический перерыв.
Напомним, изначально закрытие канатной дороги Нижний Новгород - Бор было запланировано на период со 2 по 15 октября, однако затем дата открытия была перенесена на 23 октября, а после и на 25 октября.
Приостановка работы канатки связана с пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.
Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.
Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время её остановки. Это возможно сделать либо в пунктах продажи транспортных карт компании "Ситикард", либо в кассах канатной дороги.
До 27 октября включительно продолжат курсировать дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор.
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