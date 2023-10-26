Канатная дорога Нижний Новгород - Бор возобновит работу 27 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор возобновит работу 27 октября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, канатка начнет работу утром согласно расписанию.

С понедельника по четверг канатная дорога работает с 6:45 до 21:00, в пятницу и субботу - с 6:45 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни - с 9:00 до 22:00.

В соответствии с зимним расписанием по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00 проводится технический перерыв.

Напомним, изначально закрытие канатной дороги Нижний Новгород - Бор было запланировано на период со 2 по 15 октября, однако затем дата открытия была перенесена на 23 октября, а после и на 25 октября.

Приостановка работы канатки связана с пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.

Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.

Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время её остановки. Это возможно сделать либо в пунктах продажи транспортных карт компании "Ситикард", либо в кассах канатной дороги.

До 27 октября включительно продолжат курсировать дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор.