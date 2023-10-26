Дноуглубительные работы стартовали в акватории Городецкого гидроузла Общество

Фото: Минтранс РФ

Дноуглубительные работы стартовали в нижнем подходном канале акватории Городецкого гидроузла. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Ространсмодернизация".

Согласно информации, подрядчик уже произвел выемку около 20 тысяч кубометров грунта, а всего на участке подходного канала 1,5 км запланирована выемка порядка 200 тысяч кубометров грунта.

В настоящее время также идет реконструкция дамбы №10, проводится погружение шпунта для устройства котлована под камеру шлюза.

Сейчас на объекте задействовано около 300 человек и 60 единиц техники.

Напомним, первый этап реконструкции шлюзов Городецкого гидроузла был одобрен Главгосэкспертизой в марте 2023 года.

В мае на объекте началось строительство подъездной дороги, демонтаж причальных сооружений, погружение шпунта для котлована основного сооружения, завозка строительного материала.

В августе госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции Городецкого гидроузла.

Полностью модернизацию планируется завершить в 2025 году.

После того, как проект реконструкции судоходных шлюзов будет реализован, гарантированная глубина для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом составит 4 метра, благодаря чему будет увеличена пропускная способность участка с 12 до 32 млн тонн грузопотока.