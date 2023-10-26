Спецтехника просыпает дороги Нижнего Новгорода противогололедными материалами Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спецтехника просыпает дороги Нижнего Новгорода противогололедными материалами. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, особое внимание дорожные службы уделяют спускам, подъемам, остановкам общественного транспорта.

Уборка снега начнется уже после окончания снегопада. Работы будут повторяться по мере выпадения осадков.

Юрий Шалабаев порекомендовал отложить поездки на автомобилях.

"Если не получится, будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим", - подчеркнул глава города.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на круглосуточное дежурство.

Напомним, с сегодняшнего дня по воскресенье нижегородцев ждет снег, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра до 15 м/с, а также снежные заносы на дорогах.