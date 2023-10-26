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Политика

Антон Максимов назначен заместителем главы Нижнего Новгорода

30 октября 2023 12:55  [3] Политика

Антон Максимов назначен заместителем главы Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на новом посту Антон Максимов будет курировать вопросы благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, а также управление административно-технического и муниципального контроля.

Юрий Шалабаев отметил, что его новый заместитель хорошо знает Нижний Новгород. Так, с 2011 года Антон Максимов занимался вопросам развития органов местного самоуправления в правительстве региона, с 2013 по 2019 год работал в администрации Канавинского района. С 2020 года он возглавлял департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

Также Юрий Шалабаев отметил, что в этом году Антон Максимов победил в областном конкурсе "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области".

"Сегодня его первый день работы в новой должности. Погода пока к нему благосклонна. На ближайшие 10 дней – снегопадов не планируется", - написал глава Нижнего Новгорода.

Ранее Юрий Шалабаев объявил об оптимизации структуры администрации Нижнего Новгорода.

В рамках реформы вопросы, связанные с благоустройством Нижнего Новгорода, были выделены в отдельный блок. 

Также напомним, что в июне Дмитрий Сивохин покинул должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Его пост занял Денис Скалкин.

СПРАВКА:

Максимов Антон Алексеевич родился 15 сентября 1988 года. Женат, воспитывает сына.

Закончил с отличием Владимирский государственный университет по специальности "Экономика и управление на предприятии".

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
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