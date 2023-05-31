Первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначен Денис Скалкин Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода назначен Денис Скалкин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее этот пост покинул Дмитрий Сивохин.

Согласно информации, работу на новой должности Денис Скалкин начнет с 7 юня.

Юрий Шалабаев отметил, что Денис Скалкин уже 15 лет находится на муниципальной службе.

"Блок, который ему предстоит возглавить, очень сложный, и на курирующем первом заме лежит большая ответственность перед нашим городом и его жителями", - написал глава города.

СПРАВКА:

Денис Анатольевич Скалкин родился 12 октября 1980 года в Выксе.

В 2003 году окончил ГОУ ВПО "Московский государственный институт стали и сплавов" по специальности инженер. В 2009 году окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности экономист.

В июле 2019 года стал заместителем директора, начальником управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. В феврале 2021 года назначен директором департамента.