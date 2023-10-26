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Мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области вечером 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя прогнозируются в ближайшие 1-3 часа.
Такие погодные условия сохранятся ночью и утром 31 октября.
Нижегородцам рекомендуется ограничить поездки на автомобилях. На улице следует держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукреплённых конструкций.
Ранее сообщалось, что коммунальщики продолжают очищать дороги от снега и льда в Нижнем Новгороде.
При этом в ближайшие дни в Нижегородскую область придет потепление до +13°.
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