Энергетики "Нижновэнерго" готовятся к ухудшению погоды Общество

Нижегородские энергетики готовятся к ухудшению погоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 31 октября местами на территории Нижегородской области ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, замерзающий дождь). Энергетики филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей Нижегородской области.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 278 бригад, 882 специалиста и 434 единицы спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 236 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,4 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки. За работой энергообъектов установлен особый контроль.

Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон "горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220", на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

В "Нижновэнерго" напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Об инциденте необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области.