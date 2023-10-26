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Общество

Энергетики "Нижновэнерго" готовятся к ухудшению погоды

31 октября 2023 09:05  [98] Общество

Нижегородские энергетики готовятся к ухудшению погоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 31 октября местами на территории Нижегородской области ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, замерзающий дождь).  Энергетики филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей Нижегородской области.   

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 278 бригад, 882 специалиста и 434 единицы спецтехники.  

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 236 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,4 МВт.  

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки. За работой энергообъектов установлен особый контроль. 

Для населения работает бесплатный круглосуточный телефон "горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220", на который можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов. 

В "Нижновэнерго" напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Об инциденте необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и гололед ожидаются в Нижегородской области.

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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