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Экономика

Аналитики прогнозируют рост цен после увеличения платы за 4G

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Российским операторам планируют увеличить плату за использование частот LTE в 10 раз в 2024 году, а общие издержки на все частоты для них вырастут вдвое. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источник в государственных органах.

Поводом для повышения тарифов может стать разработка новой методики расчёта, которую готовит Минцифры. Предполагается, что компаниям перестанут делать скидку за пользование спектром для 4G, которую применяли с 2020 года за использование перспективной технологии.

Сейчас четыре крупнейших компании сотовой связи платят 15-17 млрд евро в год, однако расходы могут вырасти примерно до 30 млрд евро.

Ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью телеканалу "360" заявил, что увеличение платы операторов за использование 4G в России приведет к росту цен на все товары и услуги в ближайшие два года.

Он пояснил, что владельцем частот является государство. Если Минцифры примет новую методику расчёта тарифов, то в бюджет страны будет привлечено дополнительно 20 млрд рублей дополнительно для реализации социальных проектов.

"Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше", - отметил эксперт.

"Новые тарифы будут запредельно дорогими, на старых тарифах будут выкручивать максимальную стоимость дополнительных услуг вверх. Безумное управление со стороны Минцифры и ФАС тарифами аукнется тем, что цены не только на связь, а цены через два года на все товары и услуги в стране вырастут, и вырастут заметно", — добавил Муртазин.

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Теги:
Минцифры Связь Цены
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