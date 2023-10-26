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Общество

Участникам СВО и их детям предоставят преимущества при поступлении в колледжи

02 ноября 2023 13:16  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму поправки, по которым участникам СВО и их детям могут дать преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, военные и их дети будут приниматься в ссузы в первоочередном порядке. Им отдадут предпочтение при прочих равных: например, при одинаковом количестве баллов.

Также таким абитуриентам не потребуется заключать договор целевого обучения, а их оценки в аттестате не будут учитываться при поступлении.

Кроме того, дети погибших или тяжело раненых участников СВО будут зачисляться в кадетские и другие военные училища вне конкурса

Напомним, в июне Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 баллов за службу в зоне СВО. Бонус представляется как мобилизованным, так добровольцам и контрактникам.

По специальным квотам в вузы поступили около 7 тысяч участников СВО.

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Теги:
Образование СВО
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