Сертификат электронной подписи теперь можно получить в нижегородских МФЦ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы могут получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, услуга "Осуществление очной идентификации граждан для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи" в мобильном приложении "Госключ" стала доступна с 1 ноября во всех отделениях многофункциональных центров.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что с помощью электронной подписи можно, например, зарегистрировать бизнес и закрыть ИП, установить запрет на действия с недвижимостью без личного участия, подписать договор с кадастровым инженером.

Получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи можно и самостоятельно при наличии загранпаспорта нового образца и смартфона с NFC-модулем или данных, зарегистрированных в Единой биометрической системе.

Для оформления услуги в МФЦ необходима подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги" и паспорт.

Ранее сообщалось, что более 2,1 млн услуг оказано гражданам МФЦ Нижегородской области за девять месяцев 2023 года.