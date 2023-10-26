Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2023 08:39  [40] Электричество точечно отключено в трёх районах Нижнего Новгорода 3 ноября
02 ноября 2023 18:28  [245] Ольга Гусева встретилась с нижегородскими студентами в рамках федерального проекта "ГосСтартДиалог"
02 ноября 2023 18:09  [240] Девять нижегородских медиков получили награды за работу в ДНР
02 ноября 2023 17:56  [223] Национальный центр исторической памяти при президенте создан в России
02 ноября 2023 17:05  [232] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября
02 ноября 2023 16:40  [225] Материальная помощь в размере 1,7 млн рублей необходима на реабилитацию для юного нижегородца
02 ноября 2023 16:26  [242] Донорами крови за 10 месяцев 2023 года стали более 18,7 тысячи нижегородцев
02 ноября 2023 16:17  [257] Объём упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России
02 ноября 2023 16:08  [244] Сертификат электронной подписи теперь можно получить в нижегородских МФЦ
02 ноября 2023 15:39  [234] Глеб Никитин провел встречу с финалистами второго сезона проекта "Лидеры Нижегородской области"
Общество

Электричество точечно отключено в трёх районах Нижнего Новгорода 3 ноября

03 ноября 2023 08:39  [40] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 3 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе сегодня ночью без электричества остались дома в посёлке Высоково - на улицах Красногорская, Минеральная и Светлая. Подачу электроэнергии планируют возобновить в 9:00.

С 9:00 до 16:00 свет будет отключен на ул. Баррикад,6, 14; в Сталелитейном пер., 9, 15.

С 13:00 до 16:00 электричества не будет на ул. Федосеенко в домах № 9, 12.

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 свет будет отключен в многоквартирных домах на ул. Снежная, д. 29, 33, 33а, 100.

Кроме того, на целый день - с 8:00 до 20:00 - без электричества остался Нижегородский кадетский корпус на ул. Сухопутной, 2.

С 9:00 до 15:00 будет обесточен ряд жилых домов и административных зданий по адресам: ул. Баумана, 7-41; пер. Вайгач, 1-14; ул. Заводская,10а, 10б, 16; ул. Каширская, 2; ул. Матросская,1-32.

В Канавинском районе с 8:00 до 10:00 будут обесточены дома на улице Интернациональной: № 63, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 84, 86, 90.

С 10:00 до 13:00 свет отключат на Мещере в многоквартирных домах на ул. Сергея Есенина, 10, 12, 14, 16; ул. Карла Маркса, 5, 7, 11, 13, 15; ул. Сергея Акимова, 34.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph