Электричество точечно отключено в трёх районах Нижнего Новгорода 3 ноября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 3 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе сегодня ночью без электричества остались дома в посёлке Высоково - на улицах Красногорская, Минеральная и Светлая. Подачу электроэнергии планируют возобновить в 9:00.

С 9:00 до 16:00 свет будет отключен на ул. Баррикад,6, 14; в Сталелитейном пер., 9, 15.

С 13:00 до 16:00 электричества не будет на ул. Федосеенко в домах № 9, 12.

В Ленинском районе с 8:00 до 17:00 свет будет отключен в многоквартирных домах на ул. Снежная, д. 29, 33, 33а, 100.

Кроме того, на целый день - с 8:00 до 20:00 - без электричества остался Нижегородский кадетский корпус на ул. Сухопутной, 2.

С 9:00 до 15:00 будет обесточен ряд жилых домов и административных зданий по адресам: ул. Баумана, 7-41; пер. Вайгач, 1-14; ул. Заводская,10а, 10б, 16; ул. Каширская, 2; ул. Матросская,1-32.

В Канавинском районе с 8:00 до 10:00 будут обесточены дома на улице Интернациональной: № 63, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 84, 86, 90.

С 10:00 до 13:00 свет отключат на Мещере в многоквартирных домах на ул. Сергея Есенина, 10, 12, 14, 16; ул. Карла Маркса, 5, 7, 11, 13, 15; ул. Сергея Акимова, 34.