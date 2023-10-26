Студенты НГПУ станут вожатыми для 13 тысяч нижегородских школьников Общество

Фото: НГПУ

Образовательный проект "Уроки с путешествием. Нижний Новгород-Волгоград" стартует с 6 ноября в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Мининского университета, в рамках проекта нижегородские школьники будут путешествовать из Нижнего Новгорода в Волгоград на поезде и знакомиться с историей города-героя.

Вожатыми для более 13 тысяч старшеклассников региона станут студенты НГПУ.

По словам ректора педагогического вуза Виктора Сдобнякова, участие в проекте примут студенты, которые закончили "Школу вожатых".

"Наши студенты рады новой возможности взаимодействия с детьми, особенно в таком необычном формате. Проект рассчитан на старшеклассников, а это значит, что поездка будет носить еще и профориентационный характер. Студенты расскажут про студенческую жизнь и университет, а также ответят на вопросы ребят об обучении в Мининском. Уверен, что проект принесет пользу как ученикам школ, так и нашим студентам", - отметил Виктор Сдобняков.

В каждой поездке будет работать команда студентов в количестве 24 человек. Будущие педагоги уже разработали программу путешествия. Школьников ждут игры на знакомство и командообразование, гостиные по интересам, интеллектуальные игры и творческие мастерские, а также квиз на тему "Сталинградская битва".

Кроме того, состоится попурри военных песен, фотоконкурс "Листая страницы истории" и конкурс видеосюжетов между классами "Мы в Волгограде". Также школьников ждет экскурсия по Волгограду и его достопримечательностям.

Проект продлится с ноября 2023 года по февраль 2024 года.