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Тактильные макеты достопримечательностей устанавливают в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, на макетах будет размещена информация об объектах, записанная азбукой Брайля.
"Так мы хотим создать инклюзивную среду, где каждый человек сможет ощутить красоту и уникальность нашего города, узнать больше о его истории", - отметил Юрий Шалабаев.
Первый такой макет появился у памятника Минину и Пожарскому. Всего их установка запланирована у 11 достопримечательностей: церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, памятник Чкалову, Чкаловская лестница, палаты Олисова, Госбанк, Театр драмы, музей-усадьба Рукавишниковых, памятник Горькому, Дворец труда и домик Петра.
Экспертное тестирование всех макетов и табличек сделал центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата".
Напомним, в 2022 году Нижний Новгород получил 184 млн рублей на обустройство туристического центра. На эти средства будет сформирован туристический дизайн-код на территории площадью почти 100 гектар: улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная, а также Кожевенная улица и квартал церкви Трех Святителей. В рамках проекта будут установлены малые архитектурные формы и объекты навигации.
Так, на улице Кожевенной появились новые арт-объекты, а у Кремля и на улице Рождественской - фотопластиконы с историческими изображениями.
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