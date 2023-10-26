Тактильные макеты достопримечательностей устанавливают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Тактильные макеты достопримечательностей устанавливают в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, на макетах будет размещена информация об объектах, записанная азбукой Брайля.

"Так мы хотим создать инклюзивную среду, где каждый человек сможет ощутить красоту и уникальность нашего города, узнать больше о его истории", - отметил Юрий Шалабаев.

Первый такой макет появился у памятника Минину и Пожарскому. Всего их установка запланирована у 11 достопримечательностей: церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, памятник Чкалову, Чкаловская лестница, палаты Олисова, Госбанк, Театр драмы, музей-усадьба Рукавишниковых, памятник Горькому, Дворец труда и домик Петра.

Экспертное тестирование всех макетов и табличек сделал центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата".

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород получил 184 млн рублей на обустройство туристического центра. На эти средства будет сформирован туристический дизайн-код на территории площадью почти 100 гектар: улица Большая Покровская и Нижневолжская набережная, а также Кожевенная улица и квартал церкви Трех Святителей. В рамках проекта будут установлены малые архитектурные формы и объекты навигации.

Так, на улице Кожевенной появились новые арт-объекты, а у Кремля и на улице Рождественской - фотопластиконы с историческими изображениями.