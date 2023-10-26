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Политика

Вячеслав Горев проведет личный прием граждан 22 ноября

05 ноября 2023 15:43  [54] Политика

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев 22 ноября с 12:00 проведет личный прием граждан. Он пройдет в приемной граждан губернатора и правительства управления документационного обеспечения по адресу: Нижний  Новгород,  ул. Костина, д.2.

Вячеслав Горев координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам реализации  государственной  политики,  государственного  управления  и регулирования  в   сфере  ЖКХ и ТЭК; лесных отношений, охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, недропользования, а также осуществления переданных РФ полномочий  в  этих сферах в  соответствии  с федеральным законодательством. Кроме того, заместитель председателя правительства координирует вопросы формирования и реализации государственной политики и госуправления в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, охоты; регионального государственного контроля  (надзора) в   области   технического   состояния   и   эксплуатации самоходных  машин  и  других  видов  техники; осуществления   регионального   жилищного   надзора,  лицензирования  предпринимательской  деятельности  по управлению многоквартирными домами; государственного регулирования и контроля цен  (тарифов), регулирования деятельности гарантирующих поставщиков на территории Нижегородской области.

Желающим записаться на прием необходимо направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа на имя заместителя председателя правительства Нижегородской области Вячеслава Александровича Горева с изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Рекомендуемое время приема одного посетителя – 15-20 минут.

Дополнительную справочную информацию можно получить в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 или по телефонам: (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Прием граждан
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