Вячеслав Горев проведет личный прием граждан 22 ноября Политика

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев 22 ноября с 12:00 проведет личный прием граждан. Он пройдет в приемной граждан губернатора и правительства управления документационного обеспечения по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д.2.

Вячеслав Горев координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам реализации государственной политики, государственного управления и регулирования в сфере ЖКХ и ТЭК; лесных отношений, охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, недропользования, а также осуществления переданных РФ полномочий в этих сферах в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, заместитель председателя правительства координирует вопросы формирования и реализации государственной политики и госуправления в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, охоты; регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники; осуществления регионального жилищного надзора, лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; государственного регулирования и контроля цен (тарифов), регулирования деятельности гарантирующих поставщиков на территории Нижегородской области.

Желающим записаться на прием необходимо направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа на имя заместителя председателя правительства Нижегородской области Вячеслава Александровича Горева с изложением сути вопроса. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Рекомендуемое время приема одного посетителя – 15-20 минут.

Дополнительную справочную информацию можно получить в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 или по телефонам: (831) 439 04 98, (831) 430 96 39.