Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2023 17:10  [24] Каскад двух прудов расчистили в Большом Болдине
07 ноября 2023 16:44  [73] "Поезда здоровья" в 2023 году посетили уже более 48,7 тысячи нижегородцев
07 ноября 2023 16:30  [85] Заболеваемость COVID-19 в России за неделю подскочила более чем на 30%
07 ноября 2023 16:18  [107] Финал конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" прошел в Кстове
07 ноября 2023 15:59  [127] День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
07 ноября 2023 15:35  [124] Семь нижегородских проектов претендуют на туристическую премию Russian Traveler
07 ноября 2023 14:22  [175] Двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке
07 ноября 2023 13:33  [142] Проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу
07 ноября 2023 12:57  [198] Нижегородка Светлана Крылова вошла в первую десятку призеров Всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая"
07 ноября 2023 12:39  [168] Туристический кластер "Левашовское Поветлужье" появится в Воскресенском районе
Общество

"Поезда здоровья" в 2023 году посетили уже более 48,7 тысячи нижегородцев

07 ноября 2023 16:44  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" в 2023 году посетили уже более 48,7 тысячи нижегородцев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, с начала года специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов провели более 87,2 тысячи консультаций.

Также было проведено 176 тысяч исследований — это флюорография, маммография, электрокардиография, различные УЗИ-исследования, а также анализы в передвижной лаборатории.

Отдельно главный врач Нижегородской областной больницы имени Н. А. Семашко Сергей Богданов отметил, что медики "Поездов здоровья" выявили уже около 280 случаев злокачественных новообразований.

"Это значит, что пациенты, имеющие данную патологию, смогут незамедлительно приступить к лечению", — подчеркнул он.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Ранее сообщалось, что "Поезд здоровья "Вместе против диабета" прибудет в Нижний Новгород 8 ноября.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph