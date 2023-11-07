"Поезда здоровья" в 2023 году посетили уже более 48,7 тысячи нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" в 2023 году посетили уже более 48,7 тысячи нижегородцев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, с начала года специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов провели более 87,2 тысячи консультаций.

Также было проведено 176 тысяч исследований — это флюорография, маммография, электрокардиография, различные УЗИ-исследования, а также анализы в передвижной лаборатории.

Отдельно главный врач Нижегородской областной больницы имени Н. А. Семашко Сергей Богданов отметил, что медики "Поездов здоровья" выявили уже около 280 случаев злокачественных новообразований.

"Это значит, что пациенты, имеющие данную патологию, смогут незамедлительно приступить к лечению", — подчеркнул он.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Ранее сообщалось, что "Поезд здоровья "Вместе против диабета" прибудет в Нижний Новгород 8 ноября.