Подготовка к строительству газопровода в Ольгино стартовала в Щербинках Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подготовка к строительству газопровода в Ольгино стартовала в Щербинках. Об этом сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, в июле жители района записали открытое обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой содействия в сохранении зеленой аллеи, которая может быть вырублена из-за прокладки газопровода.

После этого стало известно, что трассировка газопровода будет изменена. Так, вместо вырубки около 200 деревьев, будет вырублено только 38 деревьев.

Также был изменен способ укладки трассы. Как рассказал замдиректора компании подрядчика Дмитрий Блинов, газопровод будет сделан проколом, а не открытым способом. Будет оборудовано 3-4 котлована, труба пройдет прод брусчаткой, чтобы избежать повреждения корней деревьев.

По словам начальника управления капитального строительства ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Кирилла Семенова, строительство будет проходить участками – со стороны Ольгино к площади Жукова. Глубина газопровода составит от 2,5 до 3 метров.

Ранее сообщалось, что газопровод через Волгу между Нижним Новгородом и Бором запустили в эксплуатацию.