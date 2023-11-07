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Общество

Свет и воду точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 8 ноября

08 ноября 2023 09:14  [83] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 8 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии в многоквартирных домах и административных зданиях по адресам: ул. Бринского, 3, 3А, 3Б; ул. Верхне-Печерская, 1; ул. Германа Лопатина, 10; ул. Пискунова, 3, 3а, 18а, 18б, 18, 18В, 18Б, 18Г, 20а;

В Советском районе с 9:00 до 13:00 без света останутся дома на ул. Генкиной, 65, 69, 71, 110; ул. Ковалихинский Овраг, 8; ул. Полтавская, 1а, 30 (ТЦ "Куб"); пер. Полтавский, 3, 9, 24; ул. Родниковая, 2-49.

Кроме того, с 12:00 до 15:00 будут обесточены дома на ул. Агрономической, 116, 118, 118; ул. Ванеева ул; 109-125 (нечет.), 133, 135; ул. Верхнеудинская, 35, 37, 38, 39, 40; ул. Гужева, 1-28, 30-40а (чет.); ул. Канашская, 52а, 53, 53а, 53б; ул. Карельская, 3-14, 16-26 (чет.); ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; пер. Прудный, 16, 18, 20-24; ул. Рыбинская, 65, 67, 88, 90, 92.

В Приокском районе с 10:00 до 15:00 электричество будет отключено во всех домах на улице Подгорной.

В деревне Ляхово будут производиться работы на сетях водоснабжения. В связи с этим на ул. Емельянова, Потаниной, Рогова с 10:00 до 22:00 не будет холодной воды.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся многоквартирные дома на ул. Пермякова: № 40, 42, 46, 48.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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