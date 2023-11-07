Две новые школы открыли в Кстовском районе

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Средняя школа №9 и Большеельнинская средняя школа открылись в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, их строительство в рамках нацпроекта "Образование" завершилось в конце октября.
Школа №9 в Кстове рассчитана на 792 места. В этом году в ней будут обучаться дети с 1 по 8 класс, а набор старших классов пройдет в следующем году.
Особенностью учреждения является возможность свободного передвижения маломобильных учеников, а также ресурсный класс для учащихся с расстройством аутистического спектра, который планируется открыть в начале следующего учебного года.
Большеельнинская средняя школа рассчитана на 1 225 мест. В ней оборудованы два спортивных зала, зал для ритмики и хореографии и малый спортивный зал, а также многофункциональный актовый зал.
Как рассказала министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, в 2023 году в регионе открыли уже 6 школ. В ближайшее время для учеников свои двери откроет школа в поселке Виля, рассчитанная на 400 мест.
Ранее сообщалось, что проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу.
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