Две новые школы открыли в Кстовском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Средняя школа №9 и Большеельнинская средняя школа открылись в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, их строительство в рамках нацпроекта "Образование" завершилось в конце октября.

Школа №9 в Кстове рассчитана на 792 места. В этом году в ней будут обучаться дети с 1 по 8 класс, а набор старших классов пройдет в следующем году.

Особенностью учреждения является возможность свободного передвижения маломобильных учеников, а также ресурсный класс для учащихся с расстройством аутистического спектра, который планируется открыть в начале следующего учебного года.

Большеельнинская средняя школа рассчитана на 1 225 мест. В ней оборудованы два спортивных зала, зал для ритмики и хореографии и малый спортивный зал, а также многофункциональный актовый зал.

Как рассказала министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, в 2023 году в регионе открыли уже 6 школ. В ближайшее время для учеников свои двери откроет школа в поселке Виля, рассчитанная на 400 мест.

Ранее сообщалось, что проект школы на 1500 мест в Арзамасе прошел госэкспертизу.