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Общество

Депутаты проверили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации

08 ноября 2023 18:10  [95] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты Думы Нижнего Новгорода оценили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации, которая проводится в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Напомним, контракт на реконструкцию был заключен с ФАУ "РосКапСтрой". Стоимость работ оценивается почти в 10,8 млрд рублей.

Завершить реконструкцию Нижегородской станции аэрации планируется в конце 2024 года.

Участникам выездного совещания представили перечень запланированных работ и модернизируемые объекты. Сейчас на станции проводится реконструкция первичных отстойников, очистка, бетонирование и гидроизоляция аэротенков, замена оборудования на них, строительство и замена инженерных коммуникаций. Обновление оборудования на станции проводится без остановки ее работы.

В выездном совещании двух постоянных комиссий приняли участие: председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов, председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии Оксана Дектерева, депутаты Алексей Кожухов и Николай Чернышов, а также первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вадим Пичугин. 

Как рассказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин, проектная мощность станции составляет  1,2 млн куб. м сточных вод в сутки. Она входит в тройку крупнейших очистных сооружений России и обеспечивает водоотведение для Нижнего Новгорода и городского округа Бор.

Предполагается, что после реконструкции негативное воздействие на реку Волгу снизится на 55%, выбросы в атмосферу дурно пахнущих веществ снизится на 99%, парниковых газов – на 95%.

"То, в каком темпе в настоящее время ведутся строительные работы, нас более чем устраивает. Самое главное, у руководства "Нижегородского водоканала" есть понимание того, что и в какие сроки нужно выполнить. В целом, реконструкция Нижегородской станции аэрации – это один из самых масштабных инфраструктурных объектов, которые сейчас реализуется на территории Нижнего Новгорода, и его успешное завершение очень значимо для городского хозяйства", – отметил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов.

По словам председателя постоянной комиссии по экологии Германа Карачевского основная цель модернизации станции – снижение негативного воздействия очистных сооружений на природу. В частности, на станции будет применятся ультрафиолетовое обеззараживание. За счет применения купольных конструкций на перекрытых отстойниках будут значительно снижены выбросы неприятных запахов.

Депутат Алексей Кожухов добавил, что 95% нового оборудования станции аэрации будет изготовлено отечественным производителем. 

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Теги:
Водоканал Гордума очистные сооружения
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