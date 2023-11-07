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Общество

Ирина Отмахова возглавила пресс-службу Горьковской железной дороги

09 ноября 2023 11:21  [127] Общество

Ирина Отмахова назначена на пост начальника службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в компании.

Согласно информации, приказ о назначении был подписан генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым 3 ноября.

К исполнению своих обязанностей Ирина Отмахова приступила 8 ноября, а сегодня была представлена коллективу.

С 2018 года Ирина Отмахова занимала должность главного редактора информационных агентств "НТА-Приволжье" и НИА "Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что Валерий Лазарев возглавил пресс-службу Думы Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Ирина Викторовна Отмахова закончила филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В 1997 году начала карьеру в бизнес-еженедельнике "Монитор" и газете "Дело". Занимала должность главного редактора в ИА "Росбалт-Приволжье" и НИА "Нижний Новгород". С декабря 2013 года — генеральный директор ИА "НТА-Приволжье", с 2018 года — главный редактор НИА "Нижний Новгород" и ИА "НТА-Приволжье".

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