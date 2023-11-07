Отчет в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" получил международные и российские награды Бизнес

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", отчет в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" удостоился престижных наград.

В 2023 году ЛУКОЙЛ впервые принял участие в конкурсе Hong Kong ESG Reporting Award (HERA) – некоммерческой инициативы, оценивающей выдающиеся практики в области устойчивого развития по всему миру. Эксперты признали отчет Группы "ЛУКОЙЛ" лучшим в области устойчивого развития среди компаний, которые не листингуются на Гонконгской бирже.

Документ также стал призером Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023 и получил серебряную награду, а также победил в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лучший отчет об устойчивом развитии" в конкурсе годовых отчетов Мосбиржи.

Справка

ASRRAT – ежегодная международная премия, проводимая по инициативе индонезийской ассоциации в области корпоративной отчетности NCCR (National Center for Corporate Reporting). Конкурс годовых отчетов Мосбиржи проводится с 1997 года и является одним из самых авторитетных в области корпоративной отчетности и взаимодействия с инвесторами.