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Бизнес

Отчет в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" получил международные и российские награды

10 ноября 2023 14:20  [109] Бизнес

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", отчет в области устойчивого развития Группы "ЛУКОЙЛ" удостоился престижных наград. 

В 2023 году ЛУКОЙЛ впервые принял участие в конкурсе Hong Kong ESG Reporting Award (HERA) – некоммерческой инициативы, оценивающей выдающиеся практики в области устойчивого развития по всему миру. Эксперты признали отчет Группы "ЛУКОЙЛ" лучшим в области устойчивого развития среди компаний, которые не листингуются на Гонконгской бирже. 

Документ также стал призером Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023 и получил серебряную награду, а также победил в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лучший отчет об устойчивом развитии" в конкурсе годовых отчетов Мосбиржи.

Справка

ASRRAT – ежегодная международная премия, проводимая по инициативе индонезийской ассоциации в области корпоративной отчетности NCCR (National Center for Corporate Reporting). Конкурс годовых отчетов Мосбиржи проводится с 1997 года и является одним из самых авторитетных в области корпоративной отчетности и взаимодействия с инвесторами

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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