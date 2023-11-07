Сборник легенд "Кума сказывает: предания о Канавинском районе" появится в детских библиотеках Нижнего Новгорода Культура и отдых

Центральная городская библиотека представила авторский сборник легенд «Кума сказывает: предания о Канавинском районе», который стал итогом краеведческого культурно-просветительского проекта Ресурсного центра «Культурный район». Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Организаторы рассказали, что цель проекта - знакомство юных жителей Канавинского района с историей и преданиями района. Авторские сказки, вошедшие в сборник, знакомят читателей с легендами и интересными фактами о Канавинском районе. Особенностью книги «Кума сказывает» стали тематические иллюстрации, созданные участниками проекта.

Созданию сборника предшествовала краеведческая экспедиция, в ходе которой участники познакомились с историей Канавинского района. Автор идеи и обладатель гранта - команда центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина. В сборник вошли семь легенд-сказов, посвященных собору Александра Невского, Канавинскому мосту, Староярмарочному собору, Стрелке, Нижегородской ярмарке, зданию центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина (бывший доходный дом купца первой гильдии Генриха Дюршмидта), истории Канавинского района.

На презентации присутствовала автор сборника Александра Власова, а также краеведы, художники, педагоги, которые отметили высокую познавательную и воспитательную значимость проекта. Все участники мероприятия получили возможность послушать одно из преданий, вошедших в сборник, музыку в исполнении ансамбля «ГудиЯръ» и поучаствовать в исторической игре «Тайный код Канавина».

В ближайшее время книги появятся в фонде детских библиотек Нижнего Новгорода, чтобы жители города также могли познакомиться с легендами Канавинского района.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что проект «Культурный район» позволяет сбалансировать культурную повестку в целом по городу и сместить акцент с центра в другие районы. «Это очень важно для жителей, которые проживают в районах города. Потому что мы не просто проводим мероприятия: выставки, концерты, мастер-классы - самое важное, что мы вовлекаем туда людей, живущих в наших районах», - отметил глава города.

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