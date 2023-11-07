Управление Росгвардии по Нижегородской области возглавил Вадим Медведев Общество

Управление Росгвардии по Нижегородской области возглавил Вадим Медведев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, ранее полковник полиции Вадим Медведев занимал пост замначальника ГУ Росгварии по Москве.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Сергей Просяник, представляя личному составу нового руководителя, подчеркнул, что Вадим Медведев за многолетнюю службу проявил себя профессионалом в решении самых сложных задач.

Напомним, в июне руководителем УМВД России по Нижнему Новгороду был назначен Олег Соколов.