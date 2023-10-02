Временные проезды на улицы Варварскую и Родионова появятся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Временные проезды на улицы Варварскую и Родионова появятся в Нижнем Новгороде в связи со строительством новых станций метрополитена. Об этом сообщили в МКУ "ГУММиД".

На заседании транспортной комиссии Гордумы генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков рассказал о планируемых изменениях в схеме движения транспорта в районе стройки метро.

Так, муниципалитет планирует обеспечить сквозной проезд с улицы Белинского по Ошарской до Алексеевской, а также с улицы Ванеева на улицу Варварскую.

"На Сенной, как только закончим вынос всех коммуникаций, будем делать временный проезд вдоль домов по улице Родионова для начала работ по оборотным тупикам. Всех жителей и участников дорожного движения заранее будем предупреждать, выставлять дорожные знаки", - добавил руководитель ГУММиД.

Он также сообщил, что продолжается разработка проекта планировки территории для продолжения Сормовской линии метро. Предполагается, что в ближайшем будущем проект вместе с нижегородцами обсудят на общественных слушаниях.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Гордумы Станислав Прокопович напомнил, что вопрос строительства метро находится на постоянном контроле депутатов.

"Это самый сложный на сегодня инфраструктурный проект. Это связано с выносом огромного количества коммуникаций на этапе подготовки к строительству, согласованиями, погодными условиями, изменениями в организации дорожного движения. В декабре комиссия более детально рассмотрит, что сделано в рамках реализации проекта, и что запланировано на следующем этапе в новом году", - отметил он.

Ранее сообщалось, что коммуникации для строительства оборотного тупика метро выносят на улице Родионова.

Также сообщалось, что тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года.