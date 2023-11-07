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Происшествия

Наталья Исаева предстанет перед судом по делу о двух взятках

14 ноября 2023 17:58  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева предстанет перед судом по делу о двух взятках. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Наталья Исаева покидает пост министра социальной политики Нижегородской области спустя чуть более чем год после своего назначения. В пресс-службе правительства тогда уточнили, что это её собственное решение, связанное с личными обстоятельствами. 

Уже 28 апреля стало известно, что в отношении Натальи Исаевой возбудили уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, экс-министр с августа 2022 года по апрель 2023 года получала взятки в виде стройматериалов и ремонтных работ (как в ее доме, так и в квартире подруги) от директора "Автозаводского дома социального обслуживания для детей "Надежда". За эти услуги Наталья Исаева обещала общее покровительство по службе и сохранение должности взяткодателю.

Общая сумма взятки превысила 1,5 млн рублей.

В сентября против Натальи Исаевой было возбуждено еще одно уголовное дело о взятке. 

В 2023 году она получила от собственника загородного клуба 100 тысяч рублей за перевод пункта временного размещения беженцев в другой пункт, принадлежащий взяткодателю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о взятках на директора депстроя Нижнего Новгорода Илью Гора направлено в суд.

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Теги:
Взятки
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