Иммунологи призвали привить от кори даже взрослых Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости корью в 2023 году в 288 раз. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в интервью 3#https://360tv.ru/tekst/zdorove/korevaja-pnevmonija-opasnej-kovidnoj-vrach-immunolog-skorpileva-prizvala-privit-dazhe-vzroslyh/##телеканалу "360"## рассказала, почему последствия этой инфекции страшнее коронавируса и зачем взрослым нужно прививаться повторно.

Эксперт пояснила, что вирус кори является высококонтагиозным: из 100 проконтактировавших с больными - 95-96 человек заболевают.

Причём часто вирус вызывает тяжёлые последствия: например, коревую пневмонию, которая проходит намного тяжелее, чем коронавирусная.

"Очень тяжёлое течение кори вызывает коревой панэнцефалит, который может проявиться через несколько лет и 100% привести к летальному исходу. Единственная защита от кори — это вакцинация", — подчеркнула Скорпилева.

Она рассказала, что прививки от кори появились ещё в 1969 году, но в XXI веке стало гораздо больше антипрививочников - и как следствие, выросло число заболевших, ведь в большинстве случаев заболевают именно непривитые. Среди привитых также встречаются случаи заболевания, но они переносят инфекцию легко.

Иммунолог отметила, что тяжело болеют непривитые или получившие одну дозу вакцины, не выработавшие иммунитет, например, из-за сбоя иммунной системы, в том числе после COVID-19.

В частности, вирус SARS-CoV-2 обладает иммуносупрессией (угнетением иммунитета - прим.ред.), и человек, переболевший ковидом, может потерять свои защитные антитела и заболеть корью.

В зоне риска также находятся люди с иммунодефицитом, больные раком, получающие иммуносупрессивную терапию, а также пациенты, страдающие хроническими болезнями или тяжёлыми аллергическими реакциями на компоненты вакцины.

Напомним, прививку от кори делают детям дважды - в возрасте 1 года и 6 лет. Взрослым до 55 лет - непривитым, привитым однократно, а также из групп риска тоже рекомендована двукратная вакцинация.

"Обязательно нужно сходить к врачу, проконтролировать свои антитела. И, если их у вас нет, сделать прививку от кори. Специфической терапии от кори нет. Единственная защита — вакцинация", — сказала Зоя Скорпилева.

Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова сообщила, что сейчас в Нижегородской области корью болеют всего три человека. В сентябре были зарегистрированы две крупные вспышки заболевания - в Арзамасском и Дивеевском районах, среди непривитого населения. Все заболевшие прошли успешное лечение, а контактные лица - вакцинированы.